Galati Mamertino: la Chiesa del Rosario torna al suo antico splendore dopo il restauro. L’inaugurazione domenica 16 giugno – Video

Riaprirà al culto per i fedeli la Chiesa del Rosario di Galati Mamertino dopo il completamento dei lavori di manutenzione e restauro avviati nel novembre del 2020. A conclusione del significativo intervento conservativo, domenica 16 giugno prossimo la chiesa sarà riaperta al pubblico con la celebrazione della santa messa alle 18,30 e la successiva cerimonia di inaugurazione alle presenza delle autorità religiose e civili.

I recenti lavori sono stati finanziati dal Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Durante i lavori, eseguiti dall’impresa amastratina “Isa Restauri E Costruzioni Srl” per l’importo contrattuale di poco più di € 257 mila euro fu rinvenuto un pavimento di pregio, risalente forse al ‘500 in cotto e con particolari smaltati, oltre ad altri ritrovamenti sugli altari e due cripte sotto l’altare maggiore e nella navata di sinistra da consolidare e mettere in sicurezza. Ritrovamenti che hanno reso necessario procedere ad una perizia di variante, al fine di realizzare un restauro molto più approfondito.