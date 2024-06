Santa Lucia del Mela – La piccola Carlotta e mamma Erika trionfano a “Io Canto Family”

Santa Lucia del Mela in festa! Emozioni a non finire per la piccola Carlotta D’Amico e la mamma Erika Colaianni, che hanno trionfato nella finale del programma televisivo “Io Canto Family” andato in onda su canale 5.

Sorridente e grintosa, il piccolo talento di Santa Lucia del Mela ha incantato i telespettatori e il pubblico presente in sala: insieme alla mamma ha cantato “La prima cosa bella” e dato il via alla Finale, poi vinta interpretando altri brani famosi.

Un programma che vede i giovani talenti, compresi tra i 10 e i 15 anni, esibirsi con un componente della famiglia e davanti ad una super giuria composta da Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

Complimenti alla piccola Carlotta e a mamma Erika: Santa Lucia del Mela le ha festeggiate con un maxi schermo in piazza. Per loro un premio da 50.000€!