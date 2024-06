Training for your future, piccoli calciatori crescono

Dopo 5 giorni di intenso lavoro tecnico ed indivuduale si è concluso, per 60 giovani calciatori, lo stage “Traing for your future” organizzato da Salvatore Agrì e dall’Oreto Calcio seguendo il metodo Individual Soccer School.

Lo stadio Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela e il Grotta Polifemo di Milazzo sono stati le sedi di lavoro per gli istruttori Giordano Piras, Enzo Friso e Stefano Sorrentino che con passione e competenza hanno seguito le varie fasi degli allenamento sotto il caldissimo sole di inizio estate.