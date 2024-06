Dopo dodici incontri si è concluso il corso di ippoterapia, organizzato dall’AIPD Milazzo e Messina, per Margherita, Michele e Giovanni.

La riabilitazione equestre ha lo scopo di costruire una relazione con il cavallo e stimolare il partecipante per un miglioramento sensoriale, motorio, cognitivo e comportamentale.

Durante l’attività i ragazzi, seguiti dagli istruttori del centro di equitazione ortoliuzzo, si sono presi cura dei cavalli; dalla pulizia, al selaggio per poi cavalcarli.