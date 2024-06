Acquedolci: incontro delle famiglie della Diocesi di Patti sul tema: “Famiglie semi di speranza. Fidati !!!”

Per iniziativa dell’Ufficio per la Pastorale Familiare, domenica 16 giugno, dalle ore 16.00, le famiglie della diocesi di Patti si ritroveranno ad Acquedolci, nell’Istituto dei Padri Giuseppini, per vivere un momento di festa, a conclusione dell’anno pastorale.

Il tema sarà “Famiglie semi di speranza. Fidati !!!”.

Dopo l’accoglienza e il saluto dei direttori dell’Ufficio per la Pastorale Familiare, don Calogero Tascone e i coniugi Angelo e Patrizia Morabito, ci saranno alcune testimonianze su come essere “semi di speranza” da parte di una coppia di fidanzati, di una famiglia, di un seminarista e di un sacerdote. Quindi, spazio ai giochi (al momento dell’accoglienza

saranno formate le varie “squadre delle famiglie”), inerenti il tema della giornata.

Alle ore 19.00, il vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco, presiederà la celebrazione eucaristica, al termine della quale ci sarà un momento di fraternità, con un buffet e la condivisione dei dolci che le famiglie stesse avranno preparato.

Il brano del Vangelo di Marco che farà da leit motiv alla festa sarà: “Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa”. E’ prevista anche l’animazione per i bambini che, come già successo in occasione di altri incontri, saranno resi pure loro protagonisti.