Sant’Agata di Militello – “Mille Metri di Tela per Mille Sorrisi”, vincono i colori e la fantasia – VIDEO

Vincono i colori, la fantasia e il piacere di sperimentare l’arte con familiari ed amici, sul lungomare di S. Agata di Militello, nella giornata di domenica 9 giugno. In scena l’edizione numero 6 della manifestazione “Mille metri di tela per mille sorrisi”, organizzata dai volontari dall’associazione Parole & Colori, guidata da Rosy Piscitello. Un appuntamento ormai fisso nel panorama degli eventi che aprono l’estate santagatese, capace di richiamare centinaia di persone tra bambini, adolescenti, i loro familiari, ma anche adulti e artisti affermati, che animano un tratto della litoranea per dipingere ciascuno una porzione della lunga tela messa a disposizione dall’associazione. La Sicilia e le sue meraviglie il tema conduttore.

L’edizione 2024 ha visto la partecipazione della Galleria d’Arte “L’Urlo di Rosaria”, associazione artistico culturale di Trapani. La manifestazione, che ogni anno allarga i suoi orizzonti diventa così anche una finestra turistica su S. Agata di Militello.

Nel tardo pomeriggio la premiazione delle opere, selezionate da una giuria qualificata, presieduta dal Maestro Ettore Maria Merlino.