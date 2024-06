Nebrodi Ospitalità Diffusa – Due appuntamenti a Galati Mamertino e a Floresta il 15 e 16 giugno

A seguito del grande successo dell’iniziativa Nebrodi Real Estate, presentata alla fiera “A Place in The Sun” di Londra, si sta consolidando l’offerta sul territorio di Nebrodi Ospitalità Diffusa, iniziativa di dieci Comuni con capofila Capri Leone, rappresentato dal Sindaco Bernadette Grasso, persona che per prima ha creduto nella bontà del progetto.

L’offerta di immobili sul mercato internazionale, sempre più interessato alla nostra area, non si ferma al contesto britannico ma si allarga alla Scandinavia con la prevista partecipazione alla fiera di Goteborg prevista per Novembre 2024.

La strutturazione dell’offerta passa per l’organizzazione di eventi, originali, d’impatto sul territorio, ed ecco che nei giorni 15 e 16 Giugno sono previste attività di trekking, in notturna il giorno 15 attraverso le tholos con osservazione astronomica inclusa e giorno 16, diurna, alla scoperta delle cascate del Catafurco, le attività prevedono, anche, la consumazione di pasti con prodotti tipici e momenti di svago. E’ possibile iscriversi compilando l’apposito modulo presente nel sito www.nebrodialbergodiffuso.it, sezione attività.

La terza fase del trittico si concretizzerà nell’educational tour che si terrà in Settembre alla presenza di operatori internazionali che gestiscono grandi portali di promozione turistica, con il precipuo fine di creare un’offerta professionale ed articolata sul territorio. Si svolgeranno giornate di analisi sul campo e di condivisione dei contenuti, verranno organizzati itinerari tematici con il contributo e la condivisione dei partecipanti, con il supporto dei suddetti operatori, il tutto verrà elaborato ed immesso in piattaforme di grande richiamo.Sono invitati a partecipare organizzazioni del settore turistico ricettivo, agenzie, tour operator, enti e privati cittadini, anche in questo caso sarà possibile aderire ad una manifestazione d’interesse scaricabile sempre nel sito www.nebrodialbergodiffuso.it, sezione news.

Le attività, in seguito, si rafforzeranno con l’attivazione di vetrine permanenti di promozione presso le principali città dell’isola ed gli snodi importanti di flussi turistici, nonché eventi legati al trekking equestre ed alla sperimentazione, in bici, del percorso Nebrodi Divide inaugurato l’anno scorso dal blogger internazionale Pietro Franzese.

Comincia ad emergere quella che è la missione dichiarata del progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa”, ossia quella di creare i presupposti per una crescita sostenibile attraverso iniziative innovative, di collaborazione ed interscambio a livello internazionale, concetto sul quale il sindaco Bernadette Grasso, in primis, ha puntato sin dall’inizio. Fare tesoro di altre buone pratiche e sperimentarle nell’originale area dei Nebrodi risulta essere la ricetta vincente per assicurare un futuro prospero, non dimenticando mai le proprie radici ma, al contrario, mettendole a disposizione di un vasto pubblico sempre più interessato agli elementi ambientali, sostenibili ed originali che i Nebrodi possono offrire.

Essere europei significa sfruttare in maniera intelligente le opportunità che l’Europa ci presenta, puntando sulla positività dei valori comuni e su di una collaborazione fattiva tra i territori. Questa è concretezza.