Gioiosa Marea: iniziati i lavori di somma urgenza sul litorale di San Giorgio

Sono iniziati sul litorale di San Giorgio di Gioiosa Marea i lavori di somma urgenza finanziati con 100 mila euro dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile dopo i danni seguiti alle mareggiate del novembre 2022.

Si tratta di un intervento di completamento, visto che una prima parte dei lavori era stata finanziata in precedenza con 150 mila euro. In particolare, i lavori serviranno al ripristino dei pennelli frangiflutti posti a protezione della costa e dell’abitato di San Giorgio, soprattutto a tutela della via Pola e dei relativi sottoservizi.

“Siamo soddisfatti per l’avvio dei lavori di completamento nell’ottica della stagione estiva, commenta il Sindaco Giusi La Galia; attendiamo con ansia i lavori complessivi di ripascimento del litorale da Capo Schino a San Giorgio finanziati recentemente con i fondi FSC per 31milioni di euro che rientrano in un progetto organico di riqualificazione dell’intero tratto di costa per preservare un bene essenziale per lo sviluppo turistico dell’intera area”.