Elezioni Amministrative 2024 – LA DIRETTA dalle 14.30

Tutto pronto per le Elezioni Amministrative 2024. Nell’area tirrenica della provincia di Messina si è votato a Brolo, Condrò, Falcone, Leni, Longi, Oliveri, Rometta e Spadafora e i dati sull’affluenza, nell’attesa di conoscere da oggi pomeriggio l’esito del voto, hanno fatti registrare una flessione di oltre il 3% a Brolo e a Oliveri e di oltre il 2% a Longi e a Spadafora. Per il resto tutti gli altri numeri sono in positivo fino al 7,91% di Condrò. In tutti i comuni si è passata la soglia del 50%. In provincia di Messina, chiusi i seggi alle ore 23.00 di ieri, su 26337 votanti, si sono recati alle urne 17.340 per una percentuale complessiva del 65,84%. In Sicilia la percentuale si è abbassata al 57,58%. Infatti su 462.281 elettori delle varie province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, hanno votato 266.182.

Ed in attesa di avere i verdetti delle amministrative, ricordiamo ai nostri telespettatori che, come di consueto, Antenna del Mediterraneo, canale 82 del digitale terrestre, seguirà lo spoglio a partire dalle ore 14.30, con collegamenti dai comuni della provincia di Messina, per capire come si evolveranno i dati elettorali fino al risultato finale.

Qui il link per la diretta https://antmed.it/2024/06/10/diretta-elettorale-2024/