Nella splendida cornice della Infodrive Arena, piena come non si vedeva da un lustro, l’Orlandina Basket batte Ragusa 71-59 e conquista una meritata Promozione in Serie B Nazionale!

Grandi protagonisti Simas Jasaitis, Matteo Palermo e Patrick Gatti, veri trascinatori della squadra di coach Bolignano. Adesso è tempo di festeggiare, domani servizio e interviste all’interno del TG di AMnotizie.