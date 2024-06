Torrenova, grave incidente tra una moto ed un’ auto. Ferito il motociclista

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS 113, nel comune di Torrenova tra una Alfa Stelvio, che pare procedesse in direzione Palermo condotta da uomo ed una moto BMW a bordo della quale viaggiava, invece, un giovane, sembra in direzione Messina.

Per cause in corso di accertamento i due mezzi sono entrati in contatto nei pressi di un incrocio, in un impatto violento, che ha scaraventato il centauro ad una ventina di metri dal presunto punto di contatto. Il motociclista – un 32nne di Torrenova – é stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e condotto al PS dell’ospedale di S. Agata di Militello per gli accertamenti del caso. Secondo alcuni presenti il ferito era vigile al momento dei soccorsi.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Sant’Agata di Militello.