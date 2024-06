Elezioni Amministrative – Si vota dalle 15 di sabato fino alle 23 di domenica. Lunedì alle 14.30 la diretta elettorale su AM

Da questo pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e domani dalle ore 7.00 alle ore 23.00 si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo e poi in 37 comuni siciliani si voterà per le amministrative.

Nell’area tirrenica della provincia di Messina questi i paesi in cui si vota anche per le elezioni amministrative e dunque qui i cittadini saranno chiamati a scegliere il sindaco e i componenti del consiglio comunale: a Brolo Maria Vittoria Cipriano e Giuseppe Laccoto, a Condrò Giuseppe Catanese e Nancy Grimaldi, a Falcone Pasquale Bucolo e Carmelo Paratore, a Leni Ireneo Giardinello, Claudio Rugolo e Sergio Russo, a Longi Antonino Fabio e Calogero Lazzara, a Oliveri Francesco Iarrera e Michele Pino, a Rometta Nino Cirino e Melania Messina e a Spadafora Pinuccio Nomefermo, Lilli Pistone Tania Venuto. Nell’area jonica si vota a Forza D’Agrò e Mandanici. Tra le città in Sicilia Caltanissetta e Mazara del Vallo. Nessun comune al voto nelle province di Enna e Ragusa.

Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale; nel caso in cui vengano espresse due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso (un uomo e una donna). Se entrambe le preferenze dovessero appartenere allo stesso genere, la seconda verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco ad essa collegato, ma non viceversa. Si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e una lista ad esso collegata, ed esprimere anche la scelta di candidati al consiglio comunale; oppure si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata, con relative preferenze per i candidati al consiglio comunale.

Gli scrutini si terranno a partire dalle 14.00 di lunedì 10 giugno. Diretta elettorale consueta sulla nostra emittente AM (Canale 82 del DT). In studio Raffaele Valentino, collegamenti dai comuni coinvolti nel voto con i nostri inviati. Appuntamento alle 14.30