Un’estate da vivere a Messina tra cultura, musica, spettacolo e buon cibo.

Un mosaico di eventi, ha esordito l’assessore Massimo Finocchiaro, “che raffigurano una città sempre più accogliente ed inclusiva”.

Presentato il cartellone degli eventi estivi con proposte pensate per trovare il consenso e l’apprezzamento di tutte le fasce d’età. Presenze artistiche e culturali mai viste a Messina che l’amministrazione ha messo insieme per una proposta unica, frutto di un lavoro e di una programmazione che il sindaco Basile ha voluto trasferire alla città in virtù di una politica del cambiamento tesa a rendere i cittadini sempre più protagonisti. Una città che grazie anche ai diversi grandi eventi, si è ritagliata una credibilità ed una posizione di tutto rispetto a livello nazionale.

“E-state a Messina 2024 #unmaredidivertimento” è lo slogan che accompagnerà tutte le tappe degli avvenimenti che inizieranno a fine giugno per concludersi a settembre. È stato il sindaco Federico Basile, a “svelare” il cartellone; insieme a lui, il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, quello alla Cultura Enzo Caruso e l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata.

Tanti gli eventi come tante le location che copriranno tutto il territorio comunale, ha detto il sindaco Basile, “dallo stadio Franco Scoglio, a piazza Duomo, villa Dante, Capo Peloro, Giardino Corallo, l’Horcynus Orca”.

La particolarità degli eventi 2024, ha proseguito il sindaco “è quella legata alle esibizioni dei giovani artisti messinesi i quali presenteranno le loro performance in alcuni noti locali cittadini”. Saranno 120 gli appuntamenti inseriti nel cartellone a testimonianza che il brand Messina Città della Musica e degli Eventi ha una sua valenza. Concludendo il sindaco Basile “ha rivolto un ringraziamento particolare all’intera Giunta, alle Partecipate che a vario titolo contribuiranno alla buona riuscita delle manifestazioni”.

Massimo Finocchiaro la manifestato “la sua grande soddisfazione perché E-state a Messina 2024 #unmaredidivertimento è stato pensato insieme al sindaco proprio per invitare visitatori e turisti a “Rimanere a Messina”. Finocchiaro ha poi illustrato le diverse manifestazioni inserite nel programma estivo 2024 annunciando, tra l’altro, il concerto di Gigi D’Alessio, il 31 agosto a Capo Peloro. Ma, il grande evento di caratura internazionale, Finocchiaro l’ha riservato nel momento in cui verrà sciolta la riserva. È toccato all’assessore alla cultura Enzo Caruso presentare i consueti ma importanti appuntamenti dell’agosto messinese.

Caruso ha ricordato “l’Historica pesca del pescespada che si terrà a Ganzirri il 3 agosto, a seguire la rievocazione dello sbarco di don Giovanni d’Austria, manifestazione di caratura internazionale considerato anche il fatto che è stata finanziata dal Ministero della Cultura”. Immancabili, ha proseguito l’assessore Caruso “la passeggiata dei Giganti e la processione della Vara”. Conoscere con largo anticipo il cartellone delle manifestazioni proposte dalla città, ha concluso l’assessore Caruso, “consente ai turisti che desiderano trascorrere le loro ferie a Messina, di programmarsi per tempo e trovare anche l’alloggio più consono ai loro bisogni”.

Non rimane altro che augurarsi una concreta collaborazione da parte degli imprenditori per rendere più appetibili le loro attività commerciali e ricettive. Se l’offerta è allettante e risponde agli standard minimi richiesti da un turismo residenziale, Messina potrà contare su presenze di una certa entità e qualità. Per crescere bisogna essere credibili, non approfittare della buona fede dei turisti perché ormai, i mezzi di comunicazione social sono impietosi; basta poco per determinare il successo o la fine di attività sia esse ricettive, gastronomiche o comunque legate al turismo o a valorizzare prodotti tipici del territorio.