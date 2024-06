San Salvatore Fitalia, consegnati i lavori per realizzare la Casa di Comunità

Sono stati consegnati nella giornata di ieri, giovedì 6 giugno i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità a S. Salvatore di Fitalia, per un importo complessivo di oltre 1 milione 437 mila euro. Si chiude così la fase della procedura di gara avviata dall’ASP di Messina con Invitalia, dopo la decisione di realizzare la Casa di comunità nel comune nebroideo il tutto in tempi coerenti con le scadenze fissate dal PNRR. Ad aggiudicarsi la gara per la riqualificazione dell’immobile datato anni ’90 in via Caduti sul Lavoro è stata La Zab costruzioni con sede a Favara, nell’agrigentino.

Presenti alla consegna il sindaco Giuseppe Pizzolante, il RUP, geometra Fortunato Lipari, l’energy manager Ing. Francesco Giglio per l’ASP, il direttore lavori Ing. Francesco Micali, e Antonio Zambito procuratore dall’aggiudicataria. La Casa di Comunità è un nuovo importante modello di sanità territoriale, un punto di riferimento continuativo per i cittadini, che possono accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie erogate. Di fatto si tratta di strutture polivalenti che garantiscono: funzioni d’assistenza sanitaria primaria e attività di prevenzione.

All’interno di queste strutture saranno presenti equipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute, come Psicologi, Ostetrici, Professionisti dell’area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, e Assistenti Sociali, anche al fine di consentire il coordinamento con i servizi sociali degli enti locali del bacino di riferimento. Medici e altri sanitari provvederanno a garantire l’assistenza primaria attraverso un approccio di medicina d’iniziativa e la presa in carico della comunità di riferimento, integrandosi con il servizio di continuità assistenziale h24. La Casa di comunità garantirà l’erogazione di numerosi servizi, anche mediante modalità di telemedicina. Viva soddisfazione ha espresso l’amministrazione comunale filatese per il concreto avvio del cantiere.