Messina: presentati i risultati dei tirocini di inclusione sociale

Il Comune di Messina da qualche anno ha avviato i tirocini di inclusione sociale, un percorso di orientamento, formazione, inserimento o reinserimento lavorativo finalizzato a sostenere l’inclusione sociale, di persone che per motivi diversi, si sono trovati a reimpostare la loro vita e i rapporti relazionali.

Questo tirocinio è una misura formativa di politica attiva grazie alla quale, si cerca di agevolare l’ingresso o il ritorno nel mondo lavorativo di persone fragili che, altrimenti, non avrebbe altre opportunità per continuare ad essere parte attiva della società. Interessante il contatto diretto che si viene a realizzare fra tirocinante e azienda ospitante.

Nella Sala Palumbo del Palacultura, l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore insieme al sindaco Federico Basile, hanno incontrato i 116 tirocinanti che, grazie a questa opportunità, hanno avuto la possibilità di acquisire un’esperienza spendibile nel mercato del lavoro oltre ad arricchire il proprio curriculum vitae. Insieme a loro i referenti tecnici degli interventi, le Agenzie per il Lavoro e le Aziende Ospitanti.

Il sindaco prima e l’assessora dopo hanno voluto sottolineare che “grazie alle caratteristiche specifiche di questi tirocini, le persone vulnerabili e fragili hanno riacquistato fiducia in loro stessi, profuso impegno e dedizione nelle varie attività loro proposte”. Anche le aziende, ha comunicato il sindaco Basile, “hanno ricevuto beneficio dalla presenza di questi lavoratori”.

I tirocini d’inclusione hanno una durata massima di 24 mesi. Testimonianza significativa quella di alcuni tirocinanti, molti genitori con figli, che hanno riacquistato quella dignità che deriva dal lavoro; l’assistenzialismo fine a stesso può lenire qualche difficoltà ma solo nell’immediatezza, le politiche del lavoro consentono di appropriarsi di esperienze che potranno tornare utili nel breve, medio e lungo termine.

La social card dedicata a te 2024, rinnovata dal Governo nei giorni scorsi, che probabilmente sarà consegnata a settembre, non avrà un impatto così determinante. Considerato l’esiguità del finanziamento previsto, potrà essere assegnata solo ad un numero certamente esiguo di beneficiari. Tra l’altro, gli Enti Locali non sono stati coinvolti direttamente, saranno solo il terminale di un processo che passa soprattutto attraverso l’INPS. A beneficiarne i nuclei familiari con un ISEE che non supera i 15.000 euro.

L’amministrazione comunale di Messina invece, ha puntato tutto l’impegno nelle politiche del lavoro; presentando anche i contenuti relativi all’avvio dei nuovi tirocini di inclusione sociale, interventi finanziati con il “PON Inclusione e Fondo Povertà”. L’assessora Calafiore “ha voluto ringraziare soprattutto le assistenti sociali Stefania Cernuto, Referente Tirocini inclusione Sociale Avviso 1/2019 PON Inclusione e Fondo Povertà 2021 e, Annarita Sottile, Referente Tirocini inclusione Sociale Avviso 3/2016 PON Inclusione e Fondo Povertà 2019”. Tutto ciò è stato possibile grazie alle aziende ospitanti: Associazione Eris, Innoform S.R.L., Job & Services” S.C.R.L., Centro Studi Siapa