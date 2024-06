Messina: emessi tre “Daspo Willy” per i fatti accaduti nelle vicinanze del Duomo

Tre distinti provvedimenti di “Daspo Willy” sono stati adottati nei giorni scorsi dal Questore di Messina Annino Gargano nei confronti di altrettanti soggetti, tra loro legati da vincoli di parentela, resisi protagonisti di una violenta aggressione con esplosione di un colpo di arma da fuoco ai danni di altro soggetto, nella notte tra il 18 ed il 19 maggio scorsi in un locale di via Loggia dei Mercanti, alle spalle del Duomo di Messina.

A poche ore dal grave episodio, infatti, gli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta degli elementi raccolti, erano riusciti ad identificare i presunti protagonisti della vicenda denunciandoli in stato di fermo di indiziato di delitto per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

Da qui il Questore ha adottato il provvedimento preventivo del divieto di accesso alle aree urbane, per la tutela dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini.

In forza dei rispettivi daspo, considerato che i fatti contestati si sono verificati nei pressi di un esercizio commerciale aperto al pubblico, ai destinatari è stato intimato il divieto di accedere e stazionare, per periodi che vanno dai 18 ai 24 mesi, nei pressi di alcuni bar ed esercizi commerciali del centro cittadino di Messina, ubicati nelle immediate vicinanze della zona in cui sé verificata l’aggressione.