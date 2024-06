La Polizia di Stato intensifica i controlli: a S. Agata Militello tre denunce per guida in stato di ebbrezza. A Milazzo multati alcuni locali

Potenziati, nei giorni scorsi, i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, predisposti dal Questore di Messina Annino Gargano ed effettuati nelle città di Milazzo e Sant’Agata di Militello.

In particolare, a Sant’Agata di Militello, i poliziotti del Commissariato sono stato affiancati da quelli del locale Distaccamento di Polizia Stradale. I controlli, implementati presso i principali luoghi di aggregazione giovanile e nelle fasce orarie di maggiore criticità, hanno portato al controllo di 425 persone e 209 veicoli.

A seguito della mirata attività di prevenzione, nella sola serata del 2 giugno scorso, a Sant’Agata di Militello sono state effettuate sei segnalazioni per guida sotto l’influenza di alcool o droghe e sono stati altresì denunciati alla competente Autorità Giudiziaria tre conducenti trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per loro è scattato anche il ritiro della patente.

A Milazzo sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato diversi controlli amministrativi presso esercizi pubblici, volti a verificare il rispetto della normativa vigente, a tutela di cittadini ed avventori. L’attività ha permesso di riscontrare violazioni ed irregolarità in sei diversi locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché in un lido balneare.

In particolare, nel corso dei controlli, in un locale è stato accertato lo svolgimento di una serata danzante in assenza di licenza del Questore, mentre negli altri esercizi sono state riscontrate difformità inerenti gli impianti acustici ed elettroacustici, rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia. Per le suddette violazioni, a carico dei gestori dei locali sono state elevate sanzioni amministrative.

“I controlli della Polizia di Stato, che proseguiranno nei prossimi giorni, si inseriscono nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio e di controllo dei locali in cui si svolgono intrattenimenti musicali e danzanti” fa sapere la Questura – e mirano a garantire che, attraverso l’attenta verifica del rispetto della normativa e delle prescrizioni che l’autorità di P.S. impone, sia tutelata la sicurezza e l’incolumità del pubblico.”