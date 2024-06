La passione per i treni di Pino Chillemi, un sogno divenuto realtà

Una passione nata nel grembo materno quella di Pino Chillemi ex dirigente delle ferrovie, un sogno divenuto realtà a soli 18 anni.

Un viaggio che inizia ancor prima di varcare la soglia della stazione grazie al padre che lavorava nell’ambito ferroviario. Più che passione potremmo definirla “frenesia” visto che le prime parole di Pino non sono state “mamma” o “papà”, bensì ciuf ciuf. Da giovane bambino curioso si chiese cosa ci facessero le stelle filanti in un magazzino della stazione; erano le matrici su cui si trasmettevano e si ricevevano messaggi con il telegrafo ad alfabeto Morse.

Immagini impresse nella mente di un bambino che si affaccia con stupore e coinvolgimento ad una realtà divenuta poi il suo mondo. I genitori abitavano sopra la stazione, furono proprio sul marciapiede della stazione che avvennero le prime passeggiatine del piccolo. Da bambino curioso e già appassionato restava affascinato da quei bellissimi ed enormi mostri neri. Un giorno restò incuriosito per il fatto che alcuni genitori andavano spesso dal macchinista e chiedevano di versare una “palatina” di carbone sul marciapiede; era un prodotto prezioso, serviva per curare la pertosse.

Curiosità di una vita che correva lungo i binari del treno e che, piano piano, divento il lavoro di Pino Chillemi prima arruolato nell’Accademia del Genio Ferrovieri e poi una carriera in ascesa. La sua meta l’ha coltivata con passione, raggiungendola affrontando tutte le vicende belle e meno belle. Il tutto lo racconta tramite un libro: “Continuare a sognare” scritto dalla giornalista Maria Caterina Calogero.

Non solo treni per Pino Chillemi ma anche uno scrittore di libri e presentatore di un programma di passioni; tra cui un libro che parla della sua scuola in parallelo con la passione che le ha permesso di fare la carriera, il titolo è: “il genio ferroviere”, un altro libro parla di un personaggio di San Pier Niceto divenuto famoso in America per le auto dal titolo: “Joe Nastasi”.

I tre libri sono stati presentati dalla Morrone Editore al salone internazionale del libro di Morino lo scorso Maggio. A Settembre una nuova uscita di un nuovo libro. Pino a conclusione dell’intervista ha lanciato un messaggio ai giovani: “innamoratevi di una passione, solo questo può essere il carburante per crescere sani e con sani principi”.

Angela Serena Lo Conti