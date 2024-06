Ficarra: il consiglio comunale all’unanimità ha approvato la costituzione della consulta giovanile comunale

Il consiglio comunale di Ficarra, all’unanimità, su proposta del gruppo consiliare di minoranza “Ficarra Bene Comune” – Nino Pizzino, Mela Marraffa e Patrizia Sciacca, ha approvato la costituzione della “Consulta Giovanile del Comune di Ficarra”, quale strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita politica e civica del comune.

“La consulta – spiega Pizzino, capogruppo di minoranza – è un organo consultivo del Sindaco e del consiglio comunale che può presentare proposte inerenti alle tematiche giovanili e porsi in una condizione di ascolto e di confronto con i giovani, significa aprire le istituzioni comunali ad una progettazione condivisa ed attiva, rispondente ai bisogni presenti e futuri della nostra piccola comunità”.

Finalità ed attività della Consulta Comunale dei Giovani, statutariamente previste sono:

a) elaborare documenti e proposte da sottoporre al Sindaco ed al Consiglio Comunale inerenti tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

b) promuove dibattiti, ricerche e incontri su tematiche giovanili;

c) favorire il raccordo tra le Associazioni giovanili e le istituzioni locali;

d) promuove i rapporti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale nonché con Consulte e Forum presenti in altre regioni.

La Consulta è composta da un rappresentante per ciascuna associazione giovanile presente a Ficarra che si occupi di sport di volontariato e di attività socio culturali e rimane in carica quanto il Consiglio Comunale e fino al suo naturale rinnovo. La partecipazione dei membri della Consulta è in forma totalmente gratuita.