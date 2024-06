Sentenza del Cga: dovrà essere riesaminato un progetto stradale a Tripi che era stato cassato dalla Regione

La Regione dovrà riesaminare il progetto presentato da un’associazione di proprietari di terreni di Tripi, per capire se può rilasciare il nulla osta idrogeologico e verificare poi se per quel progetto sia effettivamente richiesto il preventivo rilascio del nulla osta.

Questa la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha accolto in parte l’appello proposto dall’associazione “Colla Secca-Galvagno Torrente Immarotta”, rappresentata dall’avvocato Natale Bonfiglio.

Aveva presentato prima ricorso al Tar e poi appello al Cga contro l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e i comuni di Raccuja, Leonforte, Prizzi, Castellammare del Golfo, Caltanissetta, Petrosino, Caltavuturo e Itala.

L’associazione aveva chiesto l’annullamento del decreto regionale del 31 maggio 2018 con il quale non era stato inserito tra i progetti ammissibili a finanziamento il progetto di ripristino/ristrutturazione e ammodernamento della strada interpoderale Colla Secca – Galvagno – Torrente Immarotta; un’opera che avrebbe consentito il collegamento sia interno, tra i fondi nella disponibilità degli stessi proprietari terrieri, sia esterno, con la via pubblica, per un costo di 683.200,00 euro.

Il progetto fu bocciato perché non cantierabile, mancando il nulla-osta vincolo idrogeologico. Dopo che sulla vicenda si sono pronunciati prima il Tar e poi il Cga, l’ulteriore appello è stato deciso dal Cga nell’udienza del 17 aprile scorso.

La Regione ha negato il finanziamento richiesto in assenza del nulla-osta attestante la compatibilità dell’opera con gli interessi pubblici tutelati dal vincolo idrogeologico esistente nella zona di interesse.

L’associazione ha replicato che l’opera in questione non necessitasse di alcun nulla-osta idrogeologico, perché di modesta entità e che non implicasse movimenti di terra significativi. E che non fosse necessario il nulla osta lo aveva ribadito anche il comune di Tripi, che è titolare della infrastruttura stradale.

Per il Cga l’appello è in parte fondato e va parzialmente accolto con conseguente annullamento del provvedimento regionale per difetto di motivazione. La Regione ora dovrà procedere al riesame del progetto.