Reitano, presunte irregolarità sulla sicurezza in un cantiere di lavoro. Sanzioni per 40 mila euro e 2 persone denunciate

Ammende per un ammontare di circa 40 mila euro e due persone denunciate all’autorità giudiziaria – il responsabile tecnico di una ditta e il legale rappresentante di un’altra impresa- per presunte irregolarità riscontrate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questo il bilancio provvisorio di un controllo effettuato nella giornata di ieri dai carabinieri della compagnia di Mistretta, coordinati dal capitano Silvio Imperato, con il supporto degli specialisti del Nucleo Ispettorato del lavoro di Messina in un cantiere edile allestito nel comune di Reitano.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative programmate e finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all’emersione del lavoro nero, disposti dal comando provinciale dell’Arma.

Nel corso dell’attività ispettiva, dopo approfondite verifiche, sono emerse difformità riguardanti la normativa della sicurezza sul lavoro, in particolare per quel che riguarda la formazione dei lavoratori impegnati sul cantiere, risultati comunque tutti regolarmente assunti, la disciplina delle recinzioni e della segnaletica e la regolarità di alcune apparecchiature elettriche. Al termine del controllo sono state, quindi, contestate le relative violazioni e comminate ammende per un valore complessivo di circa 40 mila euro, nonché deferiti all’AG i due responsabili.

Occorre precisare che, all’atto della contestazione, l’autorità ha indicato una serie di apposite prescrizioni, al fine di regolarizzare il cantiere, alla cui ottemperanza consegue la riduzione del valore pecuniario dell’ammenda stessa e la decadenza del procedimento penale. I responsabili del cantiere potranno quindi correre ai ripari nei termini previsti, mettendo in regola le difformità rilevate.