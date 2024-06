Messina: ripartono i lavori al Porto di Tremestieri

Sono trascorsi circa due anni da quando la ditta veneziana Coedmar ha interrotto i lavori per il completamento del Porto di Tremestiri. Una tela di Penelope che ha preso l’avvio nel 2018 ma che, tra interruzioni varie, non ha più visto la luce. Solo il 25% delle opere da realizzare sono state completate.

Un appalto che originariamente prevedeva un importo di 72 milioni di euro ma, dopo interventi vari, è arrivato a 114 milioni. Fortunatamente, a sostenere economicamente l’opera, sono arrivati gli aiuti del Ministero dei Trasporti, dall’autorità di Sistema Portuale e della Regione Siciliana. La ditta Bruno Teodoro di Capo d’Orlando alla quale, stamattina il sindaco Federico Basile ha consegnato ufficialmente i lavori parziali perché, nell’area interessata si stanno svolgendo altre attività, per il completamento del Porto di Tremestieri, avrà 24 mesi per completare gli interventi e consegnare l’opera alla città.

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato che “la consegna dei lavori di progettazione e la relativa costruzione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri alla ditta Bruno Teodoro, rappresenta un segnale importante per completare un’opera strategica per la città e per il sistema del trasporto gommato”. Importante l’interlocuzioni con i sindacati perché, prima di tutto, occorre preservare il posto di lavoro e mettere gli operai nelle condizioni migliori di sicurezza.

L’augurio di tutti i messinesi è che finalmente la realizzazione del Porto di Tremestieri, nato forse in una zona poco adatta per una simile realizzazione, possa finalmente rappresentare l’ennesima opera portata avanti da questa amministrazione.