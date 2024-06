Messina: Piazza Duomo Palcoscenico per il Volleyball Word Beach Pro Tour

Ancora una volta Messina si prepara ad ospitare un evento di caratura internazionale il Volleyball World Beach Pro Tour – Futures 2024.

Una città desiderosa di far conoscere a tutto il mondo il suo Brand fatto di cultura, bellezze architettoniche e, perché no, di specialità enogastronomiche ormai rinomate ed apprezzate.

Dal 20 al 23 giugno Piazza Duomo sarà ricoperta di sabbia per ospitare i campi di beach volley. Dopo l’edizione dello scorso anno, qualche critica ma tanti apprezzamenti grazie alla serietà e alla professionalità messa in campo dagli organizzatori riconosciuta soprattutto dagli atleti stranieri che, dopo aver avuto la possibilità di vivere alcuni giorni in riva allo Stretto, hanno deciso di prolungare la loro vacanza a Messina.

Un riconoscimento che il sindaco Federico Basile incassa ma che rappresenta uno stimolo per fare sempre di più e sempre meglio. La tappa messinese del Volleyball World Beach Pro Tour – Futures 2024, unica in Sicilia, tra le tre organizzate in Italia insieme a Cervia e Battipaglia, è stata presentata stamani dal Sindaco Federico Basile insieme agli assessori Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli.

La manifestazione è stata realizzata dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World. Promoter locale Team Volley Messina, che opererà insieme al Comune di Messina in qualità di co-organizzatore, a Mediterranea Eventi, Triptop, il Comitato Regionale Sicilia della FIPAV ed il Comitato Provinciale Fipav di Messina.

Saranno 56 le coppie che si sfideranno sotto la maestosità del Campanile del duomo che contiene al suo interno l’orologio meccanico e astronomico più grande e complesso al mondo, e della fontana di Orione realizzata dal Montorsoli. I baechers provenienti da 22 nazioni e dai cinque continenti (Giappone, Australia, Stati Uniti, Argentina, Canada), compongono 28 coppie maschili e 28 femminili, suddivise in 12 coppie iscritte al main draw e 16 inserite nel tabellone di qualificazione. Hanno dato la loro adesione le due baecher, Bianchin – Scampoli che l’anno scorso hanno vinto la tappa di Messina e la coppia Ranghieri-Carambula, prima nel ranking nazionale ed internazionale.

Oltre al Sindaco ed ai due componenti la Giunta, il presidente del Comitato Regionale Sicilia della FIPAV Antonio Locandro, il presidente del Comitato Provinciale Fipav di Messina Alessandro Zurro, il direttore generale di Team Volley Messina Carmelo Siracusa, il direttore tecnico della manifestazione messinese Roberto Bombara, il presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina Felice Iracà.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Basile che “ha voluto sottolineare come Messina, ancora una volta è protagonista di eventi sportivi di grande spessore grazie ai quali, la città ottiene una evidente crescita economica, culturale e sociale: Messina sempre più accogliente e inclusiva”. La manifestazione di quest’anno, ha proseguito Basile, “ha la particolarità di essere una tappa di qualificazione per le prossime Olimpiadi di Parigi, testimonianza che Messina è pronta ad ospitare eventi di questa portata”.

L’assessore Massimo Finocchiaro si è soffermato soprattutto sul fatto che “Messina ospiterà circa 1200 persone che saranno al seguito delle squadre per cui, sarà notevole la ricaduta socio-economica per il territorio”. Un ringraziamento particolare Finocchiaro “lo ha riservato all’esperto del comune Francesco Giorgio ad a tutti gli altri collaboratori impegnati nell’organizzazione di questo evento”. Analoghi ringraziamenti vanno suddivisi tra l’intera Giunta e le partecipate del comune protagoniste, ancora una volta, nell’affiancare le attività portate avanti dall’amministrazione.

Anche l’assessore Massimiliano Minutoli “ha manifestato la sua soddisfazione in quanto Messina sta dimostrando giorno dopo giorno di avere le carte in regola per organizzare manifestazione di livello internazionale promuovendo lo sport insieme ai valori dell’aggregazione e dell’amicizia”. Fondamentale il supporto del comando provinciale dei Vigili del Fuoco; il comandante Felice Iracà “ha garantito il supporto organizzativo per tutto il villaggio e per la logistica”.

Altra novità riguarderà le gare in notturna. Piazza Duomo sarà illuminata per consentire la disputa di gare di sera in modo da offrire la possibilità ai messinesi di parteciparvi e, soprattutto, di mostrare a tutto il mondo il fascino di una piazza Duomo sfavillante in tutta la sua bellezza.

Il programma delle gare prevede giovedì 20 giugno le qualificazioni dalle 9,00 alle 21,00; venerdì 21 giugno altre qualificazioni dalle 10 alle 21,30; sabato 22 giugno le semifinali dalle 9,30 alle 20,30 mentre domenica 23 giorno la disputa delle finali dalle ore 10 sino alle 17.