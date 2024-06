Basket – Ragusa vince Gara 2 78-61. Domenica la “bella” alla Infodrive Arena

Per l’Orlandina Basket il primo match point è andato. Arriva la sconfitta in gara 2 della finale in casa della Virtus Ragusa, con i locali che si sono imposti 78-61. Una gara senza storia, nonostante il supporto di un centinaio di tifosi provenienti da Capo d’Orlando, che non hanno mai smesso di incitare la squadra.

I biancoazzurri cadono sotto i colpi di Franco Gaetano: per lui 29 punti, 14 rimbalzi e 45 di valutazione, in una gara in cui è stato protagonista assoluto, in attacco e in difesa. La squadra di Bolignano ha provato ad arginare la maggiore forza fisica dei locali, senza però riuscirci. L’esperienza di Jasaitis e Palermo, unici in doppia cifra, non è bastata, con gli ospiti che non hanno trovato altre bocche da fuoco.

Si deciderà tutto dunque domenica 9 giugno in gara 3 alla Infodrive Arena, con palla a due prevista alle ore 18. Chi vince sarà promosso in Serie B Nazionale; chi perde giocherà una ulteriore finale per un’altra promozione, sempre al meglio delle tre gare, contro la Loreto Pesaro che ha perso 2-0 con la Virtus Roma la finale playoff Conference Centro. Il vantaggio del fattore campo, in tal caso, sarà della squadra siciliana.