Barcellona Pozzo di Gotto: spettacolo e solidarietà al teatro Mandanici con gli “Atmosfera Blu” e Orietta Berti

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, “HB Management” di Legnano ed il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto presentano l’8 giugno prossimo, alle ore 21.00, al teatro Placido Mandanici, “Musica è/e Solidarietà” con gli “Atmosfera blu” in concerto, special guest Orietta Berti.

Parte degli utili saranno devoluti al laboratorio di arte musiva per i giovani autistici di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Con grande soddisfazione, anche il 2024 ci vedrà protagonisti di un evento al Teatro Mandanici, ha annunciato Giuseppe Santamaria, leader degli “Atmosfera Blu”; per noi sarà una grande gioia poter cantare insieme a Orietta Berti , che ringraziamo per questa bellissima opportunità. Il brano scritto insieme a Saro Ingegneri e Marco Vito è uno dei brani più ascoltati su spotify dell’ultima produzione di Orietta. Vi aspettiamo davvero in tantissimi per accogliere una straordinaria artista che è riuscita ad arrivare a tutte le generazioni.”