Messina: venerdì 7 giugno “Tributo omaggio a Rosa Balistreri – La voce della Sicilia”

Interessante spettacolo musicale-culturale verrà messo in scena venerdì 7 giugno, alle ore 21, presso la Sala Laudamo di Messina. “Tributo omaggio a Rosa Balisteri – La voce della Sicilia” che vedrà protagonista assoluta l’artista messinese Barbara Arcadi. L’incasso sarà devoluto in beneficenza. È prevista la presenza del sindaco di Messina Federico Basile, della Rettrice Giovanna Spatari, dell’assessora alle politiche giovanili Liana Cannata e dell’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso. Ancora, considerata la finalità sociale della serata, interverranno Maria Celeste Celi presidente del Cirs Messina e Annamaria Tarantino del Comitato Acisjf di Messina. Sul palco, a ricordare Rosa Balistreri, i musicisti Barbara Arcadi (voce), Adolfo Crisafulli (chitarra), Fabio Catalano (piano e fisarmonica), Adolfo Restuccia (sax soprano e percussioni). Lo spettacolo sarà arricchito dagli interventi di teatro danza di Antonella Gargano.

Un evento per Messina che vuole dare il giusto riconoscimento alla “cantastorie” agrigentina che, con la sua voce e la sua chitarra, cantava il riscatto delle donne, l’uguaglianza, l’amore e, soprattutto la lotta contro la mafia. Un’eroina dei giorni nostri che, senza sotterfugi esprimeva la sua rabbia e la sua ribellione contro ogni tipo di violenza. Oggi si parla di “salario minimo”, Rosa Balisteri è stata antesignana in quanto, ha sempre lottato per rivendicare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione Acisjf, che da anni si impegna per sostenere le giovani donne, valorizzandole e incoraggiandole ad esprimere il loro pieno potenziale.