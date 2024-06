Messina: L’arma dei Carabinieri celebra i 210 anni di fondazione – Video

Piazza Duomo location meravigliosa per celebrare i 210 anni di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il comandante interregionale “Culqualber” Generale di corpo d’armata Giovanni Truglio, accompagnato dai Comandanti delle Legioni Carabinieri “Sicilia” e “Calabria”, insieme al comandante provinciale Colonnello Marco Carletti,

hanno accolto le autorità civili, militari e religiose che hanno partecipato all’importante e significativa manifestazione.

Presenti anche oltre 200 alunni delle scuole Elementari e Medie degli Istituti Comprensivi “Pascoli – Crispi”, “Cannizzaro – Galatti”, “Mazzini” e “Manzoni”, e gli studenti degli Istituti Superiori “Antonello”, “Caio Duilio” e “Sant’Ignazio” accompagnati dai loro insegnanti.

Significative le parole che il Generale Truglio ha pronunciato per ricordare “l’impegno quotidiano che l’arma dei Carabinieri svolge su tutto il territorio nazionale”. Lavoro, per quanto complicato ma che il Generale Truglio “ha voluto definire come “straordinaria quotidianità” al servizio dello Stato e dei cittadini”.

Il Generale Truglio ha anche evidenziato “l’attività svolta contro la mafia sia in Sicilia che in Calabria, associazioni criminali che da sempre sono protesi a debellare le istituzioni dello Stato”.

Non meno rilevante, ha proseguito il Generale Truglio, “il lavoro svolto per combattere il traffico di stupefacenti che trova in Calabria, ad opera della ndrangheta, terreno fertile”.

Sono 24 le organizzazioni mafiose, 15 in Sicilia, e 9 in Calabria, ha concluso il Generale Truglio, “che l’Arma dei Carabinieri ha combattuto eseguendo la cattura di tre latitanti e il sequestro di beni per 12 milioni di euro”.

Il Colonnello Carletti ha presentato “un resoconto sintetico dell’attività che l’arma dei carabinieri ha svolto nella provincia di Messina riferito soprattutto all’anno appena trascorso”.

La cerimonia ha avuto inizio con la lettura del messaggio trasmesso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; a seguire, sono stati resi gli onori alla Bandiera d’Istituto della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Presenti anche i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia, nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, con i rispettivi Labari.

Alla fine della cerimonia, il Generale Truglio ha invitato alcune delle autorità presenti, a consegnare gli encomi speciali e semplici, sia ai militari che ai reparti dell’Arma dei Carabinieri della Sicilia e della Calabria, che si sono distinti per il loro operato “eroico” al servizio della collettività.