Villa Piccolo, magico concerto di fine anno per gli I.C. di Torrenova, Acquedolci e 2 di Capo d’Orlando

Un concerto di fine anno corale e suggestivo per i piccoli musicisti degli istituti comprensivi 2 di Capo d’Orlando, Torrenova ed Acquedolci, nel lussureggiante parco di Villa Piccolo in contrada Vina a Capo d’Orlando.

Al centro dell’intreccio di piante ornamentali, alberi maestosi e specie esotiche, gli studenti delle tre scuole ad indirizzo musicale, guidati dai loro insegnati di musica, hanno dato vita alle armonie di note e ritmi trascritti sugli spartiti, con le rispettive scalette che hanno spaziato dal genere classico al moderno.

Dita e fiati sapientemente esercitati nel corso dell’anno scolastico per le performance che hanno raccolto gli applausi di genitori e insegnanti, e la musica al centro, con il suo valore didattico, culturale, espressivo e sociale per i ragazzi, così come prefissato nel protocollo di intesa sottoscritto dalle tre scuole lo scorso novembre, voluto per creare una rete che punta ad allargare l’orizzonte dell’offerta formativa per chi sceglie l’indirizzo musicale.