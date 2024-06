Sant’Agata Militello – Domenica la 6a edizione di “Mille metri di Tela per 1000 Sorrisi”

Tornerà domenica 9 giugno dalle ore 9 sul lungomare di Sant’Agata Militello, nei pressi della statua di padre Pio, “Mille metri di Tela per 1000 Sorrisi”, manifestazione giunta alla sua sesta edizione, organizzata dall’associazione culturale Parole & Colori presieduta da Rosy Piscitello.

Mille metri di Tela è divenuto nel corso degli anni un must-have dell’inizio dell’estate santagatese e negli anni ha coinvolto molti giovanissimi allievi delle scuole dalla primaria fino al liceo, ma anche pittori, sia locali che affermati, giunti sul posto da tutta la Sicilia. Un momento in cui l’artista nascosto in ogni uno di noi può esprimersi liberamente, un mondo di colori che viene fuori, un desiderio di bellezza che si impone sul grigiore di una società sempre più stereotipata.

All’evento di quest’anno sarà presente anche la Galleria d’Arte “L’Urlo di Rosaria”, associazione artistico culturale di Trapani che promuove e divulga l’arte, la poesia, la fotografia, le invenzioni e la ricerca.

Il nome dell’associazione “Parole & Colori” è un inno alla vita e la stessa si è fatta promotrice dell’organizzazione di molte iniziative degne di nota a Sant’Agata di Militello, dal presepe vivente, alla realizzazione di un albero di Natale in tessuto, non dimenticando il sostegno alla ricerca scientifica a cui ha dato un notevole contributo e molto altro ancora. Sulla locandina, non a caso, si legge “non smettere mai di vivere a colori”.

Anche quest’anno, nella parte di lungomare tra la villa Bianco e la rotonda, sarà posizionata una lunga tela su cui dipingeranno con grande spirito goliardico, tra risa festose e scambi di idee, gli artisti, le scuole dei Nebrodi e tutti coloro che avranno voglia di dipingere una “ Sicilia in cartolina”. I partecipanti verranno divisi in tre categorie kids, Junior e Senior. A conclusione della giornata ci sarà una premiazione.

Ogni partecipante diventerà “proprietario” di circa un metro di tela fornita dall’associazione insieme ai colori, mentre ognuno dovrà portare con sé i propri pennelli. E’ previsto un contributo di 10 euro a persona. Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le 17.30 della stessa giornata in modo da essere visionate da una giuria qualificata, presieduta dal Maestro Ettore Maria Merlino

Dopo la premiazione chi volesse trattenere il proprio dipinto, potrà richiederlo agli organizzatori. Le iscrizioni inizieranno alle ore 8,00 dello stesso giorno. Qualora le condizioni meteo avverse non ne permettessero lo svolgimento, l’iniziativa verrà spostata in altra data.