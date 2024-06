Santa Lucia del Mela: L’Associazione Antiche Torri e le sue molteplici attività

L’associazione Antiche Torri ha realizzato una serie di laboratori ed eventi per bambini e ragazzi “Alla Scoperta di Federico”.

Dalla lettura emozionale del libro “Storia e leggenda di Federico II”, passando dal Laboratorio “Federico e la falconeria”, continuando con la presentazione del libro per ragazzi “Il leggendario Federico II” di Valentina Certo, scoprendo “Come si giocava nel medioevo?” e chiudendo le attività formative con lo scrittore palermitano Gino Pantaleone e il suo libro “Federico II il bambino che divenne imperatore”.

A conclusione di questa serie di laboratori l’associazione ha organizzato per domenica 16 giugno 2024 la seconda edizione di “Alla corte di Federico junior”, un mini corteo storico composto da piccoli popolani, nobili e crociati pronti a difendere Federico e Costanza.

L’intento principale è coinvolgere il maggior numero di bambini in modo che crescendo ricordino la storia rievocata, il secondo scopo è l’inclusione sociale, infatti l’associazione provvederà alla realizzazione di costumi in modo che tutti i bambini che ne abbiano voglia potranno calarsi nel ruolo senza gravare sui bilanci delle famiglie.

Ad animare l’evento ci sarà Zio Salvo con i suoi trampoli e le sue magie che faranno divertire grandi e piccini.