Patti: la strada di contrada Carasi è in condizioni disastrose

La strada di contrada Carasi di Patti è in condizioni disastrose; in questa parte del territorio, una buona parte di proprietà dell’ex provincia ed una parte di proprietà del comune, su cui gravitano svariate famiglie e alcune strutture ricettive, regna il degrado più assoluto.

La strada è senza uscita e la vegetazione selvaggia è talmente fitta che, in alcuni tratti, copre la superficie da un lato all’altro; non solo, ma anche le condizioni della carreggiata sono pessime sia riguardo alla pavimentazione, come anche nel perimetro delle strade.

E c’è di più. C’è stato raccontato di incontri con maiali e suini selvatici e di fughe, con il pericolo di essere attaccati. Visto l’ambiente circostante e tutto quanto si può osservare, è evidente che i lavori effettuati negli anni in questa zona sono serviti a poco o a nulla.

I residenti sono ulteriormente preoccupati per l’arrivo della stagione estiva ed il pericolo, qui davvero palpabile, degli incendi. “Siamo abbandonati da tutti, hanno dichiarato alcuni residenti e fortemente preoccupati del pericolo degli incendi; qui, in contrada Carasi, non c’è nessuna via di fuga e se succede qualcosa rischiamo di fare la fine del topo.”