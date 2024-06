Messina: La Protezione Civile acquisisce i nuovi locali di Torrente San Filippo a Pistunina

Importante lavoro di riqualificazione di una struttura che originariamente era un centro sociale ma, col passare del tempo e con l’abbandono delle varie amministrazioni comunali, era diventata una discarica vandalizzata.

Solo grazie all’impegno dell’ex sindaco Cateno De Luca prima e dell’attuale Federico Basile dopo, Messina può contare nella “casa dei volontari”, una struttura polivalente che verrà utilizzata, sia dalla Protezione Civile Comunale che, dalle altre associazioni che operano nel territorio del comune di Messina.

Il centro si trova nella parte bassa dello svincolo di San Filippo in contrada Campolino, vicina al Policlinico Universitario e ai due impianti sportivi di San Filippo. Il centro è una struttura di oltre 4 mila metri quadri; i lavori di riqualificazione sono stati effettuati grazie ai fondi Po Fesr per un importo di euro 580 mila. Nel mese di giugno 2022, la gara è stata aggiudicata per un importo al netto del ribasso d’asta di 366 mila euro. All’interno, sale conferenze, una infermeria, cucina, bagni, centro radio, un’arena esterna e ampi parcheggi.

A tagliare il nastro, insieme al sindaco Basile, l’assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli, il Vice sindaco Salvatore Mondello, il dirigente comunale al ramo Antonio Cardia, l’esperto di Protezione civile Antonio Rizzo, Sabrina Palumbo coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile, autorità civili e militari.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Federico Basile il quale ha dichiarato che “è stato restituito alla città e al mondo del volontariato in particolare, uno stabile che era stato totalmente abbandonato ed ora è un fiore all’occhiello, che sarà il punto di riferimento anche per il 118, per i Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di tutti quegli enti e quelle associazioni che operano nel sociale”.

Nel 2018 l’ex sindaco De Luca aveva pensato come recuperare questo bene della città, individuando nei fondi Po Fers i possibili finanziamenti. Aveva ipotizzato di renderla un centro di formazione e servizio per le diverse necessità della protezione civile; è toccato a Basile completare il lavoro iniziato. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile, l’assessore Minutoli ha consegnato al sindaco Basile una targa inviata dalla Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile, quale “Menzione Speciale Emergenza” per “la miglior attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del proprio territorio e per il supporto prestato ad altri enti e comuni in caso di emergenza”.

Commosso il sindaco Federico Basile ha voluto che la targa fosse affissa nei nuovi locali del Centro Polifunzionale in quanto, “sono proprio i volontari gli artefici di questo successo”. L’ex fondatore della Protezione Civile Nazionale Giuseppe Zamberletti, aveva dichiarato “….il Paese deve avere un sistema efficiente e moderno di Protezione Civile cui le altre nazioni guardino con rispetto e ammirazione”. Proprio da questa intuizione, Giuseppe Zamberletti diede vita al Dipartimento della Protezione civile, un modello unico al mondo, dove sono impegnati uomini e donne operativi, di scienza e del volontariato.

La Protezione Civile di Messina ha raggiunti livelli di efficienza che la rendono un esempio da imitare per le altre realtà siciliane. Interventi e programmazione questi gli elementi che l’anno resa un’eccellenza per la Sicilia. Durante gli step di interruzione idrica effettuati da Amam, la Protezione Civile ha svolto un encomiabile lavoro di coordinamento, non facendo soffrire né i privati, né le attività commerciali perché, è riuscita a coordinare il servizio di erogazione con le autobotti effettuando e dando risposte concrete a tutte le richieste che le sono pervenute.

Messina, è una delle poche città che si è dotata del Piano di protezione civile approvato e trasmesso a tutti gli enti competenti. Uno strumento operativo che dev’essere conosciuto e messo in pratica. Un insieme di procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità; uno strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio.

Il nuovo Centro Polifunzionale della Protezione Civile rappresenta un altro tassello nella costruzione di una città più a misura d’uomo, più inclusiva, più al passo con i tempi e più vicina agli standard fissati in ambito europeo.