Santa Lucia del Mela: Dal 5 giugno il “Training for your future”, alle ore 19:30 presentazione del progetto

Cè tanta attesa per i 60 giovani calciatori che parteciperanno al “Training for your future” organizzato dall’inossidabile Salvatore Agrì in collaborazione con la Società Oreto del presidente Domenico Grasso.

L’evento si svolgerà dal 5 all’8 giugno al Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale sempre molto attenta alla crescita dei giovani e allo sport: “Non vediamo l’ora di conoscere e ospitare i 60 giovani calciatori che avranno la possibilità di lavorare con dei grandi professionisti, cercheremo di ospitarli nel migliore dei modi e nel tempo libero gli faremo conoscere la città ricca di storia, cultura, gastronomia” ha dichiarato l’assessore Benedetto Merulla.

Un progetto legato all'”Individual Soccer School” che opera in tutto il mondo con centri di formazione per la tecnica calcistica individuale.

Oltre ai tre istruttori dell’ISS: Giordano Piras, Enzo Frisio e Stefano Sorrentino per i portieri saranno presenti anche gli allenatori locali Nino Ruggeri e Pippo Stagno della Folgore Milazzo, Carmelo La Spada dell’AGA Messina, Daniela Battaglia del Milazzo Calcio, Renato Trapani della Società Portosalvo di Barcellona Pozzo di Gotto, Enzo Cirene della Nuova Igea e l’istruttore locale Salvatore Andaloro, mentre Graziano Cicciari affiancherà l’esperto Stefano Sorrentino nell’allenamento dei portieri.

Durante le 4 giornate saranno presenti i responsabili del settore giovanile del Catanzaro, Carmelo Moro e il responsabile per la Sicilia e della Calabria del settore giovanile della Roma.

Giorno 5 giugno, alle ore 19:30, nel palazzo ex carcere borbonico in piazza Milite Ignoto ci sarà la presentazione ufficiale del progetto ai cittadini, alle società sportive e alla stampa.