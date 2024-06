Patti: l’Ic “Pirandello” ha fatto incetta di premi nei vari concorsi musicali regionali

Essere un istituto ad indirizzo musicale ed avere una continua gratificazione dai risultati conseguiti dagli alunni è, indubbiamente, motivo di grande vanto per l’Istituto Comprensivo “Pirandello” di Patti, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano.

“Da sempre abbiamo pensato l’indirizzo musicale – sottolinea proprio la dirigente – come uno dei fiori all’occhiello della nostra offerta formativa e le nostre aspettative stanno trovando piena rispondenza. Da anni, ormai, siamo diventati un punto di riferimento e i nostri alunni, sempre impegnati con grande serietà e costanza, e seguiti con tanta

professionalità dai docenti di strumento, continuano a conseguire risultati più che lusinghieri”.

Un’ulteriore conferma si è avuta in cinque concorsi a cui i giovanissimi “musicisti” dell’istituto pattese hanno partecipato, preparati con tanta passione dai docenti David Milici (clarinetto), Carmelo Quagliata (sassofono), Alessandro De Salvo (pianoforte) e Giorgio Campobello (chitarra), in cui hanno conseguito eccellenti risultati.

I premi sono stati conseguiti dai pianisti Bianca Meli, Samuele Natoli, Emanuele Adamo, Adele Sidoti, Gaia Calamoneri ed Emma Femiano De Checchi, dai chitarristi Costantino Arangio e Tommaso Abbadessa, dal sassofonista Davide Certo e dalla clarinettista Giulia

Casella, per un totale di 25 premi e riconoscimenti tra solisti, duo pianistico e formazioni cameristiche.

Nel concorso musicale nazionale “Giuseppe Verdi” di Spadafora Costantino Arangio ha centrato il primo premio, con punti 95/100, Tommaso Abbadessa si è piazzato secondo, con punti 94/100.

Nel concorso musicale “Paolo Ferro” di Scicli, ancora Costantino Arangio ha ottenuto il primo premio, con punti 98/100, così come Emanuele Adamo, con punti 95/100; seconda piazza per Tommaso Abbadessa, con punti 94/100, per Bianca Meli, con punti 94/100, per Gaia Calamoneri, con punti 93/100, per Emma Femiano De Checchi, con punti 93/100, per il duo pianistico Calamoneri-Femiano De Checchi, con punti 93/100 e per il duo Casella-Femiano De Checchi, con punti 93/100.

Nel concorso nazionale di esecuzione musicale online “Il Tetracordo”, Emanuele Adamo ha conquistato il primo premio, con punti 98/100, Bianca Meli il secondo, con punti 94/100, così come Gaia Calamoneri, con punti 94/100, Emma Femiano De Checchi, con punti 94/100 e il duo pianistico Calamoneri-Femiano De Checchi, con punti 94/100.

Nella XXX rassegna scolastica di musica “Salvuccio Percacciolo” di Mirto, Davide Certo si è classificato primo Assoluto, con punti 100/100; primo posto per Gaia Calamoneri, con punti 96/100; secondo per Emma Femiano De Checchi, con punti 95/100, Emanuele Adamo con punti 94/100, Bianca Meli, con punti 94/100; terzo per Adele Sidoti, con punti 90/100, per il duo pianistico Adamo-Sidoti, con punti 90/100, per Samuele Natoli, con punti 85/100, per Giulia Casella con punti 84/100, per il duo Casella-Femiano, con punti 80/100.

Infine, nel XXV concorso musicale nazionale “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto, terzo premio per Giulia Casella, con punti 88/100.

Intanto, l’istituto “Pirandello” si prepara a chiudere…col botto l‘anno scolastico, con una grande manifestazione – che coinvolgerà tutti i plessi – in programma venerdì, alle

17, nel teatro antico di Tindari, durante la quale, tra l’altro, i giovanissimi musicisti terranno un concerto.