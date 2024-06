Gioiosa Marea: tennis serie D provinciale, il TC Saliceto ha battuto 3 a 0 il TC Blugarden di Messina

E’ finita con un secco 3-0 la prima giornata di campionato a squadre, serie D provinciale Fit di tennis, tra il Tennis Club Saliceto ed il Tennis Club Blugarden Messina, disputatasi l’1 giugno scorso, presso gli impianti sportivi di Saliceto di Gioiosa Marea.

La squadra del Tennis Club Saliceto, allenata dal maestro Augusto Puccio e composta da Claudia D’Agati, Anna Laura Franchina, Roberta Lai e Barbara Falliano, ha avuto vita facile nell’avvio del torneo, composto da sei squadre, con partite andata e ritorno – due set su tre – e classifica all’italiana.

Questo l’esito della prima giornata.

Il primo singolare disputato tra Franchina e Casale è finito 6-0 e 6-0 per la giocatrice di casa. Stesso punteggio nel secondo singolare disputato tra D’Agati e Manganaro per la D’Agati. Il terzo incontro di doppio, disputato da D’Agati/Franchina contro Casale/Sottile, è finito 6-0 e 6-2 sempre il T. C. Saliceto.

La seconda giornata si disputerà il prossimo sabato 8 giugno, sempre presso gli impianti sportivi di Saliceto di Gioiosa Marea ed il T. C. Saliceto se la vedrà con il T. C. Vela di Messina.