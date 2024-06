Gioiosa Marea: sono state comunicate ai cittadini le nuove regole sul compostaggio domestico?

E’ stato comunicato ai cittadini di Gioiosa Marea che dall’1 gennaio scorso sono cambiate le regole sul compostaggio domestico da effettuare sul territorio comunale? Da quanto pubblicato sui social e da alcune istanze che sono state avanzate di recente al comune tirrenico, sembrerebbe proprio di no, visto che i cittadini si sono visti recapitare le bollette, in cui non è stata evidenziata la riduzione degli importi, pur avendo proceduto al compostaggio domestico.

Infatti dalla bolletta recapitata nel maggio scorso, dopo che un cittadino ha inoltrato, su richiesta del comune, la domanda su modello comunale con tutti gli allegati, non si evidenziava la riduzione; è vero, è stato scritto nell’istanza inviata al comune, che le modifiche sulla Tari sono state pubblicate sul sito istituzionale del comune, ma la cittadinanza non è stata avvertita, né attraverso l’App io, ne attraverso il servizio Alert, né in altro modo.

Sembra poi che il nuovo servizio preveda l’acquisto della compostiera da parte dei cittadini, quando invece buona parte dei comuni le forniscono gratuitamente a chi vuole fare il compostaggio domestico.

E c’è di più; il compostaggio domestico e dunque la produzione del compost, abbassa la quantità dell’umido da portare in discarica e dunque abbassa i costi a carico del comune e nello stesso tempo contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente.