Falcone – Anche quest’anno è stata realizzata la XI infiorata con opere ispirate al tema del Sidoto

Sabato 1 e domenica 2 Giugno, Falcone, ha ospitato la XI edizione dell’infiorata, nata dalla sinergia tra Parrocchia e Oratorio parrocchiale “Aldo Palmisciano”.

Le opere di quest’anno sono ispirate al tema del Sinodo. Infatti “La chiesa Sinodale” ha tracciato la strada alle artiste. Per ogni disegno progettato lo sguardo è stato rivolto al reale significato che l’espressione.

La Chiesa Sinodale assume per i suoi fedeli: percorrere al stessa strada, dialogare e trovare sempre un punto d’incontro per consentire ad ognuno di vivere nel contesto sociale in cui si trova camminando insieme, senza lasciare indietro nessuno. Partendo da questa consapevolezza sono nati 13 pannelli alcuni realizzati dalle volontarie dell’oratorio con l’arte dell’uncinetto, altri tappeti artistici realizzati da tutte le associazioni ricadenti nel comune e dai volontari della comunità che, ancora una volta, si sono uniti per offrire li loro contributo realizzando delle opere veramente magnifiche. Un contributo notevole lo hanno dato i nostri bambini che frequentano l’Oratorio e con l’arte del riciclo sono riusciti a realizzare la loro infioratina utilizzando materiale di riciclo per “mostrare amore al nostro pianeta… perché insieme possiamo fare al differenza”

L’Infiorata è la conclusione di un lungo lavoro iniziato parecchi mesi fa con l’individuazione del tema, la proposta di numerose bozze di disegno, la scelta di quello definitivo, la trasposizione in scala e la scelta di colori e materiali da utilizzare. Si tratta di un lavoro a più mani che vuol esprimere la grande passione di un gruppo di Falconesi per il loro paese, per renderlo ancor più bello.

Anche il parroco Alessandro Caminiti pone l’accento sulla creatività: “L’infiorata è un investimento sul futuro, sull’innovazione e sulla creatività. Perché l’Infiorata è tradizione, ha le proprie radici nel passato ma sa anche innovarsi, trasformarsi e sperimentare nuove forme artistiche ogni anno. Coinvolge tutti adulti e bambini. Un ringraziamento particolare va all’oratorio che da anni si spende malgrado le molteplici difficoltà e a tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione dell’evento. E’ stato come sempre un week end di emozioni e coinvolgimento della cittadinanza ed turisti”.

Angela Serena Lo Conti