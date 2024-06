Capo d’Orlando, scuole nel mirino dei ladri. Ignoti entrano nel plesso di Torrente Forno

Attrezzature per piccole manutenzioni, pochi spiccioli di un fondo cassa per acquistare il caffè, un avvitatore elettrico. É andata male per i soggetti che nel weekend si sono furtivamente introdotti nel plesso scolastico di Via Torrente Forno, arraffando un magro bottino. A fare la scoperta, questa mattina, il personale della scuola, che ha trovato armadietti e cassetti rovistati.

Sembra che siano entrati da una finestra laterale, forzando un telaio, probabilmente a caccia di dispositivi elettronici come tablet e pc portatili, che però erano custoditi all’interno di una stanza blindata, di fatto inaccessibile. Fortunatamente, quindi, il patrimonio digitale della scuola é salvo, ma resta il fatto che si tratta del secondo furto in 48 ore in una scuola orlandina e che comunque un minimo di danno é stato fatto, condiderato che é stata forzata una finestra e che qualche utensile manca all’appello.

Ma quel che più conta é che si é diffuso un forte senso di insicurezza, sia tra i dirigenti scolastici, preoccupati di preservare i beni delle loro scuole, e più in generale tra i cittadini. “Potenzieremo il circuito di videosorveglianza dei plessi dell’I.C numero 2” ci dice la dirigente Rita Troiani “stamattina si è risolto tutto con un brutto spavento e un piccolo ammanco, ma ci auspichiamo maggior controllo del territorio, visti gli ultimi accadimenti. Ringraziamo i carabinieri della stazione di Capo d’Orlando, che stamattina sono intervenuti prontamente”.

Indagini sono in corso per risalire ai responsabili.