A.S.D. Virtus Messina una realtà nel panorama calcistico dilettantistico

L’A.S.D. Virtus Messina milita nella terza categoria del calcio dilettantistico, in attuazione del crono programma che si sono dati i suoi appassionati fondatori, di appassionati di calcio e soprattutto amanti della città di Messina, si prepara all’inizio ufficiale della stagione 2024/2025. La giovane società presieduta da Luca Metallo, ha avviato le trattative per definire l’organigramma societario in vista della prossima annata. Sicuramente la novità più interessante riguarda l’ingresso dell’imprenditore messinese Natale Stracuzzi; tanta esperienza nel mondo del calcio in quanto, ha presieduto l’ACR Messina nella stagione 2015/2016 ottenendo l’ottavo posto nel campionato di serie C. Affrontare un torneo calcistico, richiede tanto impegno e soprattutto passione perché spesso i costi per disputare un campionato, sono molto elevati e le entrate certamente non possono bilanciare le uscite.

A.S.D. Virtus Messina ha mostrato da subito tanta ambizione, non solo nell’allestire un organico che consentisse la disputa di un campionato al vertice ma, ha costruito le basi per avvicinare i giovani allo sport ed al calcio in particolare. Lo sport è vita sana, aiuta i ragazzi a trovare stimoli e motivazioni per non lasciarsi ammaliare delle sirene del guadagno facile; per andare avanti nella vita a testa alta, bisogna fare tanti sacrifici. A.S.D. Messina adesso è una realtà che certamente farà tornare i tanti appassionati, sulle tribute dello stadio Comunale “N. Bonanno” in località Case Gescal, proprio perché l’amore per Messina è sempre vivo e non può rimanere sopito per troppo tempo. Gli altri cambiamenti societari hanno riguardato il settore dirigenziale: il nuovo direttore sportivo è Giuseppe Raffaele, mentre Marco Metallo ricoprirà il ruolo di direttore generale. La struttura societaria è quasi completa, i giovani calciatori stanno fremendo per riprendere a calcare i campi di calcio; queste premesse fanno ben sperare, si accresce sempre più la certezza che la Virtus Messina disputerà un campionato di altissimo livello. Mancano solo i tifosi che affollino gli spalti del “N. Bonanno” ma, siamo certi che al fischio d’inizio, all’unisono si eleverà il grido: “Forza Messina”.