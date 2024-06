Patti: Fabio Mei alla 49° edizione della “100 km. del Passatore – La più bella del mondo” Firenze-Faenza

Ha seguito le orme di altri atleti pattesi nella 49° edizione della “100 km. del Passatore – La più bella del mondo” Firenze-Faenza. Fabio Mei, infatti, come hanno già fatto in passato Daniele Di Pino, Gianni Orfila, Ugo Orlando e Giuseppe Piccione, si è cimentato con 2894 partenti, il 25 e 26 maggio nell’ultramaratona più famosa al mondo.

Fabio Mei, pattese d’adozione – risiede e lavora a Patti ormai da lungo tempo, già tesserato per tanti anni con la “Podistica Pattese”, è tesserato da quest’anno con l’asd “Giorgio Calcaterra” – la società del famoso ex tassista romano vincitore della manifestazione per 12° edizioni consecutive e da quest’anno direttore di gara).

Partito da piazza Duomo a Firenze è arrivato a Faenza con il tempo di 12:15:28. Il 666° posto in classifica potrebbe non risaltare appieno la grande performance di Fabio, perché malgrado una preparazione non ottimale e una precaria condizione di salute, ha migliorato di più di un ora la sua precedente partecipazione del 2018.