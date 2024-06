Messina: “Noi Guidiamo il Cambiamento” questo lo slogan con il quale ATM festeggia i suoi quattro anni di attività.

Giuseppe Campagna Presidente di ATM nel giorno del quarto compleanno della partecipata dei trasporti, non riesce a trattenere la soddisfazione nel presentare un bilancio decisamente molto positivo. Aveva ereditato una società che vantava 80 milioni di debiti, un parco bus che, per metterne in strada uno efficiente, doveva passare al vaglio di tanti meccanici, un personale anziano e con poche motivazioni.

Oggi, Campagna presenta una società, fulcro del processo del cambiamento della mobilità sostenibile, modello da imitare per tante altre aziende dei trasporti: Tantissime assunzione 154 dipendenti in più rispetto al 2020, una media d’età degli autisti molto bassa.

A festeggiare le quattro candeline di ATM, insieme al presidente Campagna, il sindaco Federico Basile, il vice Sindaco e assessore alla mobilità Salvatore Mondello, i componenti del C.d.A della partecipata Carlo Grillo e Salvatore Ingegneri, il direttore generale di ATM Claudio Iozzi. Il sindaco Basile ha descritto l’efficienza raggiunta da ATM, “un processo di cambiamento iniziato grazie all’ex sindaco Cateno De Luca”. Mezzi all’avanguardia, ha proseguito il sindaco, “personale che giorno dopo giorno dimostra un’attaccamento all’azienda ed alla città che non ha eguali. Ricorda un episodio che l’ha visto testimone insieme al vice sindaco”. Un giovane autista, ha detto Basile, “accortosi che un cartellone di una pensilina si era staccato, ha fermato l’autobus; sceso, ha sistemato la pensilina. Un gesto di grande civiltà, di amore per il suo lavoro e di rispetto verso l’azienda”. Questo gesto, sottolinea il sindaco Basile, “deve rendere tutti più orgogliosi in quanto rappresenta un esempio per giovani ed adulti perché, il bene comune, va preservato e custodito con grande senso di appartenenza”. Basile prosegue affermando che “il punto debole di ATM è il tram”. Chi ha progettato questa linea ferrata, ha comunicato il Sindaco, “evidentemente non si rendeva conto dello sbaglio che stava commettendo”. Concludendo, il sindaco Basile ha annunciato che “grazie ai lavori di riqualificazione tranviaria, le carenze attuali dovrebbero essere sistemate definitivamente”.

Il vice sindaco Mondello “ha espresso parole di soddisfazione per il lavoro fin qui svolto da ATM, soprattutto dal suo presidente Campagna che, con grande determinazione e professionalità, è riuscito a riportare in vita un’azienda che era moribonda”. ATM, ha dichiarato Mondello “è al centro della politica della mobilità urbana in quanto il trasporto pubblico locale svolge un ruolo strategico nell’ambito della mobilità cittadina”.

Riprendendo la parola, il presidente Campagna ricorda che “nel 2020, hanno coniato lo slogan “Guidiamo il cambiamento’, perché occorreva dare una svolta decisa ad una situazione che era drammatica”. Non è semplice sintetizzare quattro anni di attività, ha dichiarato Campagna e, “a tal proposito presenta alcuni risultati significativi”: 104 milioni di finanziamenti utilizzati ed investiti,158 bus in servizio a fronte dei 50 del 2019; 10 bus elettrici, 17 bus Hybrid, Smart parking, 3111 sensori di parcheggio installati, 39 mila abbonamenti di cui, 28 mila sottoscritti con il progetto MoveMe; automatizzazione dei parcheggi di “Villa Dante”, “Cavallotti” e “La Farina”; acquisto dei biglietti direttamente sui mezzi con carta di credito tutto in ATM è cardioprotetto, pensiline smart, 78 bus elettrici entro il 2026.

A settembre, ha concluso il presidente Campagna, “verrà testato un bus ad idrogeno proprio perché l’azienda vuole guardare avanti senza più fermarsi”. Un’obiettivo certamente ambizioso ma, considerato quello che è stato realizzato in soli quattro anni, siamo certi che ATM continuerà a rappresentare un’eccellenza in una città che ha voltato pagina per essere sempre più all’avanguardia nel panorama nazionale.

A latere, Campagna annuncia la possibile ricapitalizzazione di ATM in quanto, la partecipata vanta un fondo di riserva di 7 milioni di euro, frutto di una amministrazione.