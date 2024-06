Domani Gara 1 alla Infodrive Arena tra Orlandina e Ragusa: palla a due alle 18. Le parole del coach – VIDEO

Tutto pronto a Capo d’Orlando per la finale di Serie B Interregionale tra Orlandina Basket e Ragusa. Domani gara 1 alle 18 alla Infodrive Arena, con le due squadre che hanno avuto una settimana di tempo per prepararsi al meglio.

La squadra di coach Bolignano gioca la prima in casa, ma arriva alla finale con due partite in più sulle gambe rispetto agli avversari. Il calendario prevede la disputa di gara-2 al PalaPadua di Ragusa mercoledì 5 giugno, alle 20.30. Per l’eventuale “bella” si tornerà a Capo d’Orlando domenica 9.

Chi vince la serie accede direttamente in B Nazionale, per la perdente resta ancora un’opportunità: lo spareggio (sempre al meglio delle tre partite) con la finalista perdente della Conference Italia Centro, che la siciliana affronterà, comunque, con il vantaggio del fattore campo, come spiegato ieri dal Direttore Generale dell’Orlandina Francesco Venza.