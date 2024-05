Montagnareale: i suini selvatici vicini alle case e anche di giorno in contrada Giammitrano

Prima imperversavano solo di notte e lasciavano il segno dove passavano, provocando danni alle colture; ora fanno notare la loro presenza anche di giorno e vicino alle case. Ci troviamo in contrada Giammitrano del comune di Montagnareale, dove a più riprese sono tornati i suini selvatici.

I residenti della contrada sono esasperati e preoccupati del fatto che in questa parte del territorio abitano anche anziani e bambini e tutti restano barricati in casa per il timore di essere attaccati. Nel frattempo anche di mattina e nel pomeriggio questi animali, che un tempo si facevano vedere solo di notte, compiono devastazioni negli orti e nelle campagne vicine.

Il problema del passaggio incontrollato dei suini selvatici era stato segnalato a più riprese già nel 2022 ed era stato segnalato all’amministrazione del tempo.

Anche in quell’occasione, ripetutamente si erano avvicinati alle case e le persone avevano paura ad uscire la notte. In un’occasione uno dei residenti ne contò otto di piccola taglia e neri.