Mirto, rassegna “Salvuccio Percaccioolo: l’IC di Torrenova fa incetta di premi

Valanga di premi per gli alunni dell’I.C. “Pluvio” di Torrenova alla Rassegna Internazionale “Salvuccio Percacciolo” di Mirto

I giovani talenti dell’I.C. di Torrenova hanno conquistato il podio e la platea della XXX edizione del Premio Nazionale “Salvuccio Percacciolo“ nelle due giornate del 29 e 30 Maggio.

50 alunni della Scuola Secondaria di I Grado coordinati dai docenti di Musica Sabrina Gallà e Filadelfio Nascone si sono messi in gioco nell’ambito della prestigiosa rassegna scolastica in diverse categorie riscuotendo in tutte eccellenti risultati.

Nella giornata del 29 la Scuola ha presentato una performance di Arte varia con la Classe I B che ha cantato e danzato sulle note del brano “Blu” di Malika Ajane; una performance di danza moderna, una di Strumento Solista Clarinetto, ed un Saggio Corale con 45 ragazzi che hanno interpretato polifonicamente brani tratti dal repertorio afro-americano, Spiritual, pop e rock.

In questa prima giornata i Premi conseguiti sono stati:

III Premio per il Clarinettista Alessandro Artino con punteggio 88/100,

Primo Premio per la I B con 96/100,

Primo Premio per il Coro con 98/100,

Primo Premio Assoluto con 100/100 per la ballerina Catena Gaia.

Al termine delle Premiazioni di giorno 29 la Giuria, ha voluto riascoltare il Brano Corale Siyahamba con grande soddisfazione per la Dirigente dell’I.C., prof.ssa Antonina Gaglio, che ha presenziato durante il pomeriggio gioendo insieme ad alunni e docenti per i traguardi ottenuti.

Nella giornata del 30 Maggio, dedicata alle performance solistiche di Musica Leggera, gli alunni dell’I.C. Pluvio salgono nuovamente sul Podio aggiudicandosi i seguenti Premi nella Categoria CANTANTI SOLISTI:

III Premio

con 81/100 per il DUO Mondì Myriam e Miano Francesca

con 86/100 per Emanuele Giorgia

con 88/100 per Bonina Karen

con 90/100 per Fiocco Francesca

II Premio

con 91/100 per Naffati Mhaniya

con 94/100 per il TRIO Labbadessa Diego, Liuzzo Giuseppe, Petrisi Giuseppe

I PREMIO

con 97/100 per Castrovinci Eugenia

con 98/100 per Vicario Gaia

con 99/100 per Indriolo Elena

con 100/100 ASSOLUTO per Matei Larisa Elena

Viva la soddisfazione espressa dalla dirigente Gaglio che si è congratulata con tutti gli studenti ed i loro docenti.