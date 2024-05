La Infodrive Capo d’Orlando domenica scende in campo contro Ragusa per gara uno della finale di serie B interregionale. Si lotta per la serie B nazionale: “un campionato che ci compete”, dice il dg dei biancazzurri Ciccio Venza, raccontando attese ed emozioni per la gara. Palla a due alle 18 alla Infodrive Arena.