Nuova produzione cinematografica in provincia di Messina: casting aperti. Si gira sui Nebrodi

Le riprese si terranno dal 9 giugno e si concluderanno il 12 giugno. Ancora Cinematografica annuncia che i casting sono ancora aperti alla ricerca di adulti, minori, personaggi in massa, figurazioni per determinate e mirate scene che esalteranno l’arte e la Sicilia. Per ricevere informazioni ed essere inseriti nel cast basterà lasciare un messaggio alla Pagina ufficiale Facebook Ancora Cinematografica e sarete ricontattati.