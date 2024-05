Messinaservizi Bene Comune mette a disposizione dei cittadini l’App Junker per agevolarli nel conferimento dei rifiuti

Anche la tecnologia può aiutare i cittadini messinesi a conferire in maniera corretta tutti i rifiuti. Messinaservizi invita a scaricare l’App Junker; inquadrando il codice a barre dei diversi prodotti, Junker indica la maniera corretta di conferire i diversi componenti. Ancora, l’App Junker tiene sempre aggiornato il calendario relativo al ritiro dei diversi rifiuti; se dovesse subire delle variazioni, invia una notifica con l’aggiornamento.

A presentare l’iniziativa, insieme al sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche ambientali Francesco Caminiti, la presidente di Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato.

Come ha sottolineato il Sindaco Basile, “il processo di efficientamento della raccolta differenza a Messina, si arricchisce di uno strumento tecnologico, di semplice utilizzo, che sicuramente aiuterà quei cittadini, che ancora presentano dubbi sul conferimento dei rifiuti, a depositare in maniera corretta”. Messina, ha proseguito Basile, “continua ad essere la città metropolitana siciliana leader per percentuale di raccolta differenziata”. Un merito, ha comunicato il sindaco Basile, “da ascrivere sia alla precedente amministrazione che a quella attuale ma, soprattutto ai cittadini che hanno compreso la necessità di cambiare mentalità perché, conferire nella maniera corretta, aiuta anche a rendere più vivibile la propria città”. Il traguardo del 65%, ha concluso Basile, “dipende solo dai singoli gesti quotidiani di tutti i cittadini, nessuno escluso. Informa che nei prossimi mesi si continuerà a lavorare sui condomini e sugli esercizi commerciali, che rappresentano i due elementi più complicati da convincere e da educare”.

Lapidario l’assessore Caminiti il quale ha dichiarato che “Junker è lo strumento tecnologico più idoneo per entrare nelle case dei messinesi aiutandoli a migliorare la differenziata”.

MariaGrazia Interdonato, ha anche voluto sottolineare come “nel rapporto Istat del 24 maggio scorso, relativo alle percentuali di differenziata dell’anno 2022, le città metropolitane di Catania e Messina, si sono distinte per i progressi raggiunti nella raccolta differenziata rispetto all’anno 2021, Catania ha registrato un aumento del 10,7% raggiungendo il 22% di differenziata, mentre Messina ha visto un incremento del 10,5% arrivando al 53,5%”. Motivo d’orgoglio, ha affermato la presidente Interdonato, “che deve rappresentare uno stimolo per migliorare giorno per giorno in modo da raggiungere, prima possibile, l’obiettivo del 65%”.

L’App Junker, aiuta i cittadini anche sulla questione relativa alle bio-plastiche. Se i cittadini non ricordano quale dev’essere il sacchetto per conferire l’umido, Junker indica quelli biodegradabili. Junker fornisce informazioni tradotte in 12 lingue, una opportunità anche per i turisti e i tanti stranieri residenti a Messina; infatti, avranno la possibilità di effettuare la raccolta differenziata in maniera corretta.