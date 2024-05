Gioiosa Marea, il comune ha ottenuto 31 milioni di euro dal Fsc: “Risultato straordinario!”

Il comune di Gioiosa Marea ha ottenuto 31 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

Finanzieranno tre progetti di difesa e riqualificazione del litorale: opere di ripascimento della fascia costiera di Capo Calavà per 16 milioni di euro, della zona tra Capo Schino e Calavà per 8 milioni e 330 mila euro e del litorale di San Giorgio per 7 milioni e 390 mila euro.

“È un risultato straordinario, ha commentato il sindaco Giusi La Galia, che consentirà di attuare interventi organici di ripascimento per restituire a residenti e turisti una costa completamente rigenerata e accessibile”.

Il sindaco ha partecipato a Palermo alla cerimonia per la firma sull’accordo di programma tra Governo e Regione sull’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

“Questo risultato è frutto di un lavoro collegiale, per il quale si è speso in modo particolare l’assessore Giosuè Giardina, con la concreta collaborazione dell’onorevole Pino Galluzzo; ritengo che questi interventi possano rappresentare il punto di svolta per la nostra economia turistica. Infatti, non solo mirano a preservare il patrimonio naturale e paesaggistico dell’intero litorale di Gioiosa, ma anche a promuovere un turismo sostenibile e a migliorare l’esperienza complessiva dei visitatori. La visione di una costa completamente rigenerata e fruibile sarà così una realtà tangibile”.