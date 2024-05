Al Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela il “Training for your future”

E’ tutto pronto per il “Training for your future”, una settimana di formazione sulla tecnica individuale per ragazzi e ragazze nati dal 2016 al 2019″ organizzata da Salvatore Agrì con il supporto delle società: Folgore Milazzo, Oreto 2013, SS Milazoo e Aga Messina.

Salvatore Agrì da 32 anni è un punto di riferimento nel mondo del calcio siciliano e vanta una buona esperienza fatta per 11 anni, come responsabile, nell’Igea Virtus di Immacolato Bonina e come osservatore di varie squadre professionistiche come l’Inter, la Reggina, la Salernitana e il Napoli.

Il training si svolgerà nell’accogliente Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela dal 5 all’8 giugno 2024 e saranno ben 60 i calciatori selezionati per caratteristiche tecniche e fisiche a partecipare agli allenamenti seguiti con il metodo “Individual Soccer School”, saranno presenti gli istruttori Giordano Piras ed Enzo Frisio e per il portieri Stefano Sorrentino.

L’individual Soccer School (affiliata all’ACSI, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI – SPORT E SALUTE) è un Centro di formazione Internazionale di “tecnica calcistica individuale”, che opera in Italia e all’estero.

Vanta una decennale esperienza didattica con allievi in età compresa tra i 6 e i 18 anni, con l’obiettivo di potenziarne capacità, attitudini sportive e comportamentali, mediante un innovativo rapporto “1:1” istruttore-allievo.

È stata la prima scuola a proporre in Italia il perfezionamento tecnico individuale nel calcio, con una metodologia messa a punto sulla base di esperienze dirette in Spagna (Barcellona, Real Madrid) Olanda (Ajax), Inghilterra, Russia, Svizzera. Prima di tutto la creazione del centro è stata pensata per permettere agli allievi di fare Sport in un’ambiente sano e sicuro con professionisti dell’insegnamento della tecnica calcistica.

Lo Sport può essere definito in vari modi, ma la sua accezione più completa è forse quella delineata dal Consiglio d’Europa a Rodi nel 1992: “Qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.”.

Lo sport, infatti, è sì l’ esecuzione di attività fisica con finalità amatoriali o professionali, ma è anche svago, che permette di formare e educare i giovani attraverso valori e principi che sono alla base di questa forma di divertimento. Lo sport ha la capacità di trasmettere valori quali il rispetto per gli altri, il lavoro di squadra, ma aiuta anche ad acquistare autostima, a credere in sé stessi e nelle proprie capacità,a migliorarsi continuamente.

Sono tutti insegnamenti che influenzano e incidono sia nella crescita dei ragazzi che nella loro vita quotidiana.

Saranno cinque giorni intensi che prevedono un programma professionale e di crescita per il giovane calciatore, questo il programma completo:

5 giugno 2024 – Sviluppo coordinativo e dominio della palla

6 giugno 2024 – Cambio di direzione, frenata e ripartenza

7 giugno 2024 – Tecnica di base

8 giugno 2024 – Finta e dribbling

9 giugno 2024 – Tecnica applicata e tattica individuale.

Per giorno 5 giugno è prevista nella centralissima Piazza Milite Ignoto la presentazione del progetto con la presenza dei tecnici, dei calciatori e dell’amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela con in testa l’assessore allo sport Benedetto Merulla che ha dichiarato: “Sarà un altro grande momento di sport, desidero ringraziare Salvatore Agrì per l’organizzazione e non vedo l’ora di vedere sul sintetico del Gaetano Scirea questi giovani calciatori che rappresentano il futuro del gioco del pallone”.

Per informazioni e prenotazioni basta contattare Salvatore Agrì al 3492561049.