Acquedolci: la prima mostra fotografica…familiare “Metti in mostra la speranza”

In occasione della Festa delle Famiglie, che si terrà il 16 giugno, alle ore 16.00, nell’istituto dei Padri Giuseppini di Acquedolci, l’Ufficio per la Pastorale Familiare della diocesi di Patti promuove la prima mostra fotografica…familiare “Metti in mostra la speranza”.

Entro l’8 giugno, si possono inviare, all’indirizzo e-mail pastorale familiare@diocesipatti.it foto che rappresentino il tema della giornata del 16 giugno, “Famiglie: semi di speranza…Fidati !!!”.

Le foto saranno esposte nel corso della festa stessa e una delle foto pervenute sarà premiata e scelta come immagine della preghiera-ricordo che il vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco darà a fine incontro a tutti i partecipanti. Nelle foto non dovranno essere visibili o riconoscibili i volti delle persone, soprattutto bambini.